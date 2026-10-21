El formoseño Aranda busca cumplir el sueño mundialista con la Selección Argentina de Talla Baja

Marito Aranda, formoseño de Misión Laishí e integrante de la Selección Argentina de Talla Baja, necesita reunir 3 millones de pesos para cubrir los pasajes aéreos y representar al país en el Mundial de Marruecos, que se disputará del 20 al 30 de noviembre de 2026. En diálogo con Pelotas Para Todos por FM Espacios 92.5, compartió su historia y pidió la colaboración de la comunidad para concretar este objetivo.

Con aproximadamente tres años en el seleccionado nacional, Aranda evocó sus primeros pasos en el equipo, cuando participó de una convocatoria realizada en la cancha de San Martín, en la ciudad de Formosa. Desde entonces, continúa trabajando para consolidarse en el plantel y jugar competencias internacionales.

El futbolista se desempeña como defensor, con la camiseta número 2, y se caracteriza por buscar la salida con pelota dominada. Sin embargo, hoy su principal preocupación pasa por reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos de traslado al continente africano.

Más allá de lo económico, Aranda también reflexionó sobre el valor del deporte como herramienta de inclusión y superación. Recordó las situaciones de acoso que debió afrontar en el pasado, pero destacó que mantuvo una actitud positiva y la determinación de seguir adelante con su sueño de vestir la camiseta argentina.

La Selección Argentina de Talla Baja llega a esta nueva competencia con el antecedente de haberse consagrado campeona del mundo en Buenos Aires. Para Marito, participar del torneo representa una oportunidad de seguir creciendo como deportista y defender los colores albicelestes en el escenario internacional.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Instagram: @Maritoo_ok

Teléfono: 3705 838552

Alias: MaritoAranda10

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