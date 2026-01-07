Polideportivo

EL FORMOSEÑO DANIEL CANO VUELVE COMO TÉCNICO DE PY

Porreddeportiva

Ene 7, 2026

 

El formoseño Daniel Cano (FOTO) es el flamante Head Coach de la selección paraguaya de baloncesto. La información fue confirmada en las últimas horas por la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB).

La información oficial señala: “Daniel Cano es el Head Coach de la Selección Paraguaya. Trabajo, compromiso y liderazgo al frente del proceso. Con una visión clara y dedicación total, continúa guiando a nuestros seleccionados en el camino del crecimiento y la competencia internacional. Seguimos construyendo, seguimos creyendo”

Cano quien ya estuvo al frente de la selección guaraní en oportunidad de la disputa de la América Cup 2025, regresa para hacerse cargo de la tarea de dirigir la selección masculina absoluta, y para coordinar la tarea de todas las selecciones de varones y mujeres. Cano, reemplaza en el cargo al también argentino, Ariel Rearte, quien hace un par de días quedó vinculado a Unión de Santa Fe, cuyo equipo compite en la Liga Nacional de básquetbol (LNB).

Cano, goza de un marcado prestigio en Paraguay, donde llevó al título a equipos como San José y Capitán Bado entre otros. En Formosa, fue el técnico principal de La Unión en la LNB.

 

 

Por reddeportiva

