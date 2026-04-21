El formoseño Emiliano Núñez entrena con la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa

El joven Emiliano Núñez, representante de San Martín de Formosa, se encuentra en el predio «Lionel Andrés Messi» que posee la Selección Argentina en Ezeiza, donde entrena junto al combinado nacional Sub 20 de Fútbol Playa bajo las órdenes del director técnico Hernán Magrini.

La convocatoria llegó mediante una nota oficial firmada por Jorge Miadosqui, gerente del Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA, en el marco de la preparación del equipo que participará en los Juegos Sudamericanos de CONMEBOL el próximo mes de agosto.

Al respecto, Oscar Gómez, responsable del Departamento de Fútbol Playa de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), destacó: “Núñez es un jugador con grandes condiciones, por lo que existen importantes posibilidades de que se consolide dentro del seleccionado argentino”.

Sin dudas, la consolidación de la disciplina en Formosa no solo fortalece la competencia interna, sino que también posiciona a la provincia como una plaza en pleno desarrollo dentro del ámbito nacional, en línea con la visión impulsada por el presidente de la Liga, Ing. Jorge Jofré, quien trabaja de manera constante para potenciar la actividad.