Fútbol

El formoseño Emiliano Núñez entrena con la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa

Porreddeportiva

Abr 21, 2026

 

El joven Emiliano Núñez, representante de San Martín de Formosa, se encuentra en el predio «Lionel Andrés Messi» que posee la Selección Argentina en Ezeiza, donde entrena junto al combinado nacional Sub 20 de Fútbol Playa bajo las órdenes del director técnico Hernán Magrini.

 

La convocatoria llegó mediante una nota oficial firmada por Jorge Miadosqui, gerente del Departamento de Selecciones Nacionales de la AFA, en el marco de la preparación del equipo que participará en los Juegos Sudamericanos de CONMEBOL el próximo mes de agosto.

 

Al respecto, Oscar Gómez, responsable del Departamento de Fútbol Playa de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), destacó: “Núñez es un jugador con grandes condiciones, por lo que existen importantes posibilidades de que se consolide dentro del seleccionado argentino”.

 

Sin dudas, la consolidación de la disciplina en Formosa no solo fortalece la competencia interna, sino que también posiciona a la provincia como una plaza en pleno desarrollo dentro del ámbito nacional, en línea con la visión impulsada por el presidente de la Liga, Ing. Jorge Jofré, quien trabaja de manera constante para potenciar la actividad.

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

¡Convertite en Director Técnico Profesional en Formosa!

Abr 20, 2026 reddeportiva
Fútbol

LFF: Muchos goles en el inicio de la fecha 2 de Primera” A”

Abr 19, 2026 reddeportiva
Fútbol

POR EL FEDERATIVO LA FIESTA FUE GRANDE EN CLORINDA

Abr 19, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Fútbol

El formoseño Emiliano Núñez entrena con la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa

21 de abril de 2026 reddeportiva
Voleibol

TODO EL VOLEIBOL DE LA ASOCIACIÓN CAPITALINA

21 de abril de 2026 reddeportiva
Básquetbol

LNB: LA UNIÓN DE FORMOSA ENFRENTARÁ A  INDEPENDIENTE POR LA RECLASIFICACIÓN

21 de abril de 2026 reddeportiva
Federal

Lo que dejó la quinta fecha  de la Zona 2 del Federal “A”

20 de abril de 2026 reddeportiva