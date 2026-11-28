El boxeador formoseño Junior Zárate atraviesa un gran presente deportivo luego de defender con éxito su cinturón Latino Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al venezolano Dioskar Romero. En diálogo con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5, repasó su última presentación, habló de los desafíos que debió superar a lo largo de su carrera y expresó su ilusión de volver a disputar un título mundial.

El combate se desarrolló en la Federación Argentina de Box (FAB), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el representante formoseño se impuso por decisión unánime, con tres tarjetas idénticas de 97-93. Tras un comienzo exigente, Zárate logró imponer su ritmo a partir de la mitad de la pelea, achicó los espacios y conectó los golpes más claros para quedarse con una nueva victoria.

Con este resultado, el púgil cerró un año invicto, con dos triunfos, y ratificó sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en el ámbito internacional.

El apoyo recibido y el sueño mundialista

Asimismo. Zárate recordó los momentos difíciles que atravesó durante su trayectoria, especialmente en la pandemia, cuando debió encontrar la manera de sostener sus entrenamientos. En ese sentido, destacó la importancia de su fe en Jesucristo como uno de los pilares fundamentales para seguir adelante y no abandonar sus objetivos.

Además, agradeció especialmente al intendente de Formosa, Ing. Jorge Jofré, por el acompañamiento económico que recibió para afrontar parte de los gastos de su preparación deportiva. «Ante la necesidad de recursos para cubrir vitaminas y otros elementos indispensables para entrenar, me contacté con Fernando Céspedes, del Club Oasis, quien facilitó el vínculo con Jofré.

«La respuesta fue positiva y el aporte representó una ayuda importante en la previa de mi última presentación».

El boxeador también valoró el respaldo de la Municipalidad de Florencio Varela, ciudad donde reside actualmente, y de las personas que lo acompañan en su carrera, con un reconocimiento especial para su esposa y su hija.

De cara al futuro, Zárate mantiene firme su gran objetivo: convertirse en campeón mundial. Para ello, adelantó que se encuentra realizando gestiones para obtener la Visa que le permita viajar y concretar nuevas oportunidades de combate en el exterior.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar trabajando con dedicación y esfuerzo para alcanzar la máxima consagración del boxeo y cerrar su trayectoria profesional con el sueño de levantar un cinturón mundial.

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