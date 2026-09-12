El formoseño Pineda se destaca en la Liga Evolución de Fútbol Playa

El arquero formoseño Elvis Pineda, perteneciente al Club San Martín, integra la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa que participa de la Liga Evolución, el torneo de desarrollo organizado por la CONMEBOL que se juega en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La presencia de Pineda representa un nuevo reconocimiento a su crecimiento deportivo. El joven viene de formar parte del combinado nacional que disputó el Sudamericano juvenil en Lima, Perú, donde tuvo una destacada actuación.

Esta nueva convocatoria constituye también un motivo de orgullo para la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), que continúa acompañando la proyección de los futbolistas de la provincia en las distintas competencias nacionales e internacionales.

Desde el Departamento de Fútbol Playa de la LFF, encabezado por Óscar Gómez, destacaron la evolución que viene teniendo esta disciplina en Formosa y su creciente posicionamiento, con cada vez más jugadores locales alcanzando instancias de selección y roce internacional.

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