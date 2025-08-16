EL FUTBOL DE LA B EN LA TARDE DE ESTE SÁBADO

La decimotercera fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el sábado, en escenarios de la capital, Herradura, Misión Laishí y Villa Escolar. A continuación, la programación, y los marcadores definitivos de la fecha 12. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané que compite con buen suceso en el ascenso de la LFF. FOTO: Una postal del partido que en la localidad de Herradura disputaron los equipos del Deportivo Tatané y 17 de Agosto. Fue triunfo del conjunto del interior por 2-0.

Con cuatro partidos se cerrará este sábado la decimotercera fecha del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. A continuación, la programación, y los resultados del viernes.

—

Programación

Sábado 16 de Agosto

Cancha del Club Sargento Rivarola

15: Sargento Rivarola- Huracán Katrina

—

Cancha del Club Fontana

13:30: Garrido- Juniors

15:30: Domingo Savio- Juventud

—

Primeros resultados

Viernes 15 de Agosto

Cancha del Club 8 de Diciembre

Fátima 1- 6 de Enero 2

—

Cancha del Club San Lorenzo

Divino Niño 1- Atlético Rivadavia 0

Antenor Gauna 1- José Manuel Estrada 2

—

Estadio de la localidad de Misión Laishi

Estrellas de Laishí 1- 13 de Junio 0

—

Estadio de la localidad de Herradura

Deportivo Tatané 2- 17 de Agosto 0

—

Cancha de la localidad de Villa Escolar

Deportivo Merlo- Independiente Fontana

—

Resultados de la fecha 12

13 de Junio 0- Fátima 0

Juniors 2- Estrellas de Laishí 3

6 de Enero 1- Deportivo Merlo 1

Estrada 2- Sargento Rivarola 1

Katrina 0- Unión del Divino Niño 0

Garrido 2- Deportivo Tatané 1

Independiente Fontana 2- Domingo Savio 3

Atlético Rivadavia 4- 17 de Agosto 1

Juventud 2- República Argentina 1