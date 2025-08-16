EL FUTBOL DE LA B EN LA TARDE DE ESTE SÁBADO

La decimotercera fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre el viernes y el sábado, en escenarios de la capital, Herradura, Misión Laishí y Villa Escolar. A continuación, la programación, y los marcadores definitivos de la fecha 12. FOTO: Equipo del Deportivo Tatané que compite con buen suceso en el ascenso de la LFF. FOTO: Una postal del partido que en la localidad de Herradura disputaron los equipos del Deportivo Tatané y 17 de Agosto. Fue triunfo del conjunto del interior por 2-0.
Con cuatro partidos se cerrará este sábado la decimotercera fecha del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. A continuación, la programación, y los resultados del viernes.
—
Programación
Sábado 16 de Agosto
Cancha del Club Sargento Rivarola
15: Sargento Rivarola- Huracán Katrina
—
Cancha del Club Fontana
13:30: Garrido- Juniors
15:30: Domingo Savio- Juventud
—
Primeros resultados
Viernes 15 de Agosto
Cancha del Club 8 de Diciembre
Fátima 1- 6 de Enero 2
—
Cancha del Club San Lorenzo
Divino Niño 1- Atlético Rivadavia 0
Antenor Gauna 1- José Manuel Estrada 2
—
Estadio de la localidad de Misión Laishi
Estrellas de Laishí 1- 13 de Junio 0
—
Estadio de la localidad de Herradura
Deportivo Tatané 2- 17 de Agosto 0
—
Cancha de la localidad de Villa Escolar
Deportivo Merlo- Independiente Fontana
—
Resultados de la fecha 12
13 de Junio 0- Fátima 0
Juniors 2- Estrellas de Laishí 3
6 de Enero 1- Deportivo Merlo 1
Estrada 2- Sargento Rivarola 1
Katrina 0- Unión del Divino Niño 0
Garrido 2- Deportivo Tatané 1
Independiente Fontana 2- Domingo Savio 3
Atlético Rivadavia 4- 17 de Agosto 1
Juventud 2- República Argentina 1