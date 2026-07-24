EL FÚTBOL DE LA B OFRECE UNA EXCELENTE OFERTA FÚTBOLISTICA
La novena fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre este viernes y mañana sábado en escenarios deportivos de la ciudad capital. A continuación todos los detalles.
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Novena fecha de la B
Viernes 24 de Julio
Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Atlético Rivadavia- Juniors
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Cancha del Club Fontana
13:30: José Manuel Estrada. 17 de Agosto
15:30: Sportivo Patria- 6 de Enero
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: República Argentina- Independiente de Fontana
15:30: Antenor Gauna- Katrina
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Sábado 25
Cancha del Club Fontana
13:30: Domingo Savio- Sol de Mayo
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15_ Sargento Rivarola- Platense
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15: Fátima- Deportivo Merlo de Villa Escolar
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Unión del Divino Niño- El Fortín
15:30: Garrido- Juventud Unida
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FOTO: Katrina uno de los buenos equipos que busca ser protagonista en el ascenso del fútbol formoseño.