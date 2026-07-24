EL FÚTBOL DE LA B OFRECE UNA EXCELENTE OFERTA FÚTBOLISTICA

La novena fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se jugará entre este viernes y mañana sábado en escenarios deportivos de la ciudad capital. A continuación todos los detalles.

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Novena fecha de la B

Viernes 24 de Julio

Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Atlético Rivadavia- Juniors

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Cancha del Club Fontana

13:30: José Manuel Estrada. 17 de Agosto

15:30: Sportivo Patria- 6 de Enero

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: República Argentina- Independiente de Fontana

15:30: Antenor Gauna- Katrina

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Sábado 25

Cancha del Club Fontana

13:30: Domingo Savio- Sol de Mayo

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Cancha del Club Sargento Rivarola

15_ Sargento Rivarola- Platense

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15: Fátima- Deportivo Merlo de Villa Escolar

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Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Unión del Divino Niño- El Fortín

15:30: Garrido- Juventud Unida

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FOTO: Katrina uno de los buenos equipos que busca ser protagonista en el ascenso del fútbol formoseño.

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