EL FUTBOL DE PRIMERA “A” DE LA LIGA COMENZARÁ ESTE VIERNES

La Liga Formoseña de Fútbol programó la primera fecha del Torneo Anual de Primera División «A» 2026. Según confirmó la entidad presidida por el ingeniero Jorge Jofré, la jornada inaugural se disputará entre el viernes 10 y el martes 14 de abril. A continuación, el cronograma detallado. FOTO: El plantel de Fontana en plena sesión de entrenamiento. El Albiceleste debutará frente a 8 de Diciembre.
Fecha 1
Viernes 10 de abril
Cancha del Club Sol de América: 16:00 hs: Chacra 8 vs. Deportivo Tatané.
Sábado 11 de abril Cancha del Club 8 de Diciembre:13:30 hs: Villa Jardín vs. San José Obrero.15:30 hs: 8 de Diciembre vs. Fontana.
Cancha del Club Defensores de Evita: 13:30 hs: Libertad (Eva Perón) vs. Avellaneda.15:30 hs: Defensores de Evita vs. Inter (Barrio Obrero).
Cancha del Club Defensores del Rosario: 13:30 hs: Estudiantes (San Francisco) vs. 1º de Mayo.15:30 hs: Defensores del Rosario vs. San Lorenzo.
Estadio Municipal de Herradura: 15:30 hs: Defensores de Herradura vs. Municipal de Laishí.
Martes 14 de abril
Cancha del Club Sol de América: 15:30: Sol de América- San Agustín
Polideportivo Municipal de la localidad de Laishí: 15:30: Estrellas de Laishí- San Martín
