Fútbol

EL FÚTBOL DE PRIMERA A YA ESTA REGULARIZADO

Porreddeportiva

Jun 11, 2026

 

 

Las fechas séptima y octava del Torneo de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se pusieron al día en la tarde del miércoles con la disputa de tres compromisos en escenarios de la ciudad capital y la localidad de Herradura. A continuación, todos los detalles.

Miércoles 10 de Junio

Cancha del Club Defensores de Herradura

Estrellas de Laishí 4 -Avellaneda 2

Defensores de Herradura 2- Sol de América 3

Cancha del Club Fontana

San Agustín 1- San Martín 3

FOTO: Sol de América posando en el estadio de la localidad de Herradura donde sumó un gran triunfo frente al local Defensores.

 

 

 

 

 

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