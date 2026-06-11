EL FÚTBOL DE PRIMERA A YA ESTA REGULARIZADO

Las fechas séptima y octava del Torneo de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se pusieron al día en la tarde del miércoles con la disputa de tres compromisos en escenarios de la ciudad capital y la localidad de Herradura. A continuación, todos los detalles.
Miércoles 10 de Junio
Cancha del Club Defensores de Herradura
Estrellas de Laishí 4 -Avellaneda 2
Defensores de Herradura 2- Sol de América 3
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Cancha del Club Fontana
San Agustín 1- San Martín 3
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FOTO: Sol de América posando en el estadio de la localidad de Herradura donde sumó un gran triunfo frente al local Defensores.
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