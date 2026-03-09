El fútbol formoseño se une en un evento solidario: “La Pelota nos vuelve a juntar”

El espíritu solidario y la pasión por el fútbol volverán a encontrarse en Formosa con el evento “La Pelota nos vuelve a juntar”, una jornada benéfica que busca brindar apoyo a Hugo Gómez (Rueda Lisa) y Fabián Mendieta, personas muy queridas en el ambiente del deporte.

La cita será el jueves 19 de marzo desde las 19 horas en el Club San Lorenzo, donde se disputará un partido especial que reunirá a grandes jugadores del fútbol formoseño, muchos de ellos protagonistas de distintas épocas del balompié local y nacional. La entrada para el público consiste en una donación a voluntad.

Más que un simple encuentro deportivo, la jornada se presenta como una hermosa excusa para volver a reunir a amigos, compañeros de cancha y amantes del fútbol, en un ambiente cargado de compañerismo y solidaridad.

Tras el juego, se continuará con un tradicional “tercer tiempo” entre amigos, donde quienes deseen quedarse a compartir un asado podrán hacerlo abonando 15.000 pesos, monto que deberá pagarse previamente.

La organización invita a toda la comunidad a acercarse, acompañar y ser parte de esta iniciativa que demuestra que cuando el fútbol convoca, la solidaridad también juega su partido. Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 3704-002145.