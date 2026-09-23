El Futsal formoseño coronó a sus campeones del Torneo Apertura 2026

El Futsal AFA de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) tuvo una jornada de definiciones con tres nuevos campeones del Torneo Apertura 2026, que tuvo como escenario el Polideportivo Cincuentenario que contó con una buena cantidad de espectadores.

En ese marco, Girona se consagró en la categoría Elite tras vencer 7-3 a VG Fútbol y completó una destacada campaña sin derrotas para quedarse con el ansiado título. El encuentro tuvo un desarrollo intenso y mostró el buen nivel deportivo alcanzado durante la competencia.

Napoli y Polanko también festejaron

En la categoría A, Napoli derrotó 2-1 a Saico FC y se quedó con el trofeo del Apertura 2026. La definición fue ajustada y mantuvo la expectativa hasta el final, en un cruce que volvió a reflejar la paridad y el nivel competitivo mostrado por los equipos a lo largo de esta edición.

Por su parte, Polanko se consagró en la categoría B luego de superar 4-3 a Club Vial en un partidazo. Ambos conjuntos protagonizaron un duelo de ida y vuelta, con llegadas sobre los arcos de principio a fin. Previamente, los dos equipos ya habían conseguido el ascenso a la A, por lo que la definición tuvo un significado especial.

Reconocimiento a Jacinto Medina

En medio de los partidos, la LFF realizó un reconocimiento a Jacinto Medina por su extensa trayectoria vinculada al fútbol de salón de Formosa. La distinción destacó su aporte al crecimiento de la disciplina y su recorrido dentro del deporte.

Medina se desempeñó como entrenador y preparador físico de distintos equipos locales. A lo largo de su carrera desarrolló una importante tarea en el ámbito deportivo y dejó una huella reconocida por distintas generaciones vinculadas al fútbol de la provincia.

Al finalizar las definiciones, Adán Cano, responsable del Departamento de Futsal AFA Formosa, entregó los trofeos a todos los finalistas y valoróla correcta participación de los clubes y el acompañamiento del público en las jornadas de competencia.

“Quiero recalcar el gran nivel de juego y, sobre todo la integración entre los clubes. Para nosotros es fundamental seguir generando estos espacios porque el futsal viene creciendo en la provincia”, expresó Cano, quien además resaltó el compromiso de todos los protagonistas.

Asimismo, transmitió las felicitaciones del titular de la LFF, Ing. Jorge Jofré, a todos los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y árbitros que fueron parte del Torneo, reafirmando el apoyo institucional a la actividad.

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