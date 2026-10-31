El gobernador Insfrán felicitó al Club San Martín  tras su histórico ascenso a la Primera Nacional

En un encuentro cargado de emoción y orgullo provincial, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió este viernes en la Casa de Gobierno al plantel, cuerpo técnico y directivos del Club San Martín, luego de consagrarse campeones del Torneo Federal A y sellar un inédito boleto a la segunda división del fútbol argentino.

Durante la recepción en su despacho, el primer mandatario provincial—reconocido apasionado del fútbol y con pasado como jugador—colocó el logro del «Franjeado» como un ejemplo para toda la provincia. Insfrán enfatizó que este campeonato no es una casualidad, sino «el reflejo del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo», valores que, según destacó, identifican profundamente a la comunidad y a los deportistas formoseños.

La comitiva del club estuvo encabezada por su presidenta, Griselda Cardozo, junto al director técnico Marcelo Rubino y los futbolistas que el pasado domingo hicieron historia en Córdoba al vencer 2-0 a Cipolletti de Río Negro. Con el cálido reconocimiento del gobierno provincial, la institución cierra una semana perfecta y ya empieza a mirar el futuro en la máxima categoría del ascenso nacional.

FOTO: Una postal cargada de orgullo y emoción, Gildo Insfrán junto a los protagonistas del ascenso a la Primera Nacional-

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