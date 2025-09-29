El gobernador Insfrán inaugurará las obras del Club  Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario

Este lunes 29, el gobernador Gildo Insfrán encabezará una nueva inauguración de obra, por lo que, en ese marco, visitará el barrio capitalino Villa del Rosario para habilitar los trabajos de refacción y ampliación del Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario. El acto está previsto para las 17.45 horas. FOTO: Magnifica foto aérea del estadio que será inaugurado esta tarde.

El predio de dicha institución ocupa una superficie de 10.000,00 metros cuadrados, donde fue intervenido, entre ampliación y refacción, un total de 863,00 metros cuadrados.

En cuanto al sector que fuera ampliado, a partir de ahora contará con un SUM que incluye oficina, cocina y sanitarios públicos. Además, vestuarios locales y visitantes. Asimismo, tribunas, sanitarios públicos bajo tribunas, cabina de transmisión, boletería y cantina.

Por su parte, en el sector refaccionado, estará el vestuario para árbitros, sanitarios públicos, enfermería, área auxiliar y depósito.

Cabe destacar que esta obra incluye también muebles bajo mesadas y armarios fijos, artefactos de cocina, provisión de matafuegos contra incendio, vereda pública, cisterna y torre tanque; iluminación exterior y cerco perimetral.

FOTO 2: Sector del acceso principal y de oficinas del estadio de Defensores del Rosario.