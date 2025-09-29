Fútbol

El gobernador Insfrán inaugurará las obras del Club  Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario

Porreddeportiva

Sep 29, 2025

 

Este lunes 29, el gobernador Gildo Insfrán encabezará una nueva inauguración de obra, por lo que, en ese marco, visitará el barrio capitalino Villa del Rosario para habilitar los trabajos de refacción y ampliación del Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario. El acto está previsto para las 17.45 horas. FOTO: Magnifica foto aérea del estadio que será inaugurado esta tarde.

El predio de dicha institución ocupa una superficie de 10.000,00 metros cuadrados, donde fue intervenido, entre ampliación y refacción, un total de 863,00 metros cuadrados.

En cuanto al sector que fuera ampliado, a partir de ahora contará con un SUM que incluye oficina, cocina y sanitarios públicos. Además, vestuarios locales y visitantes. Asimismo, tribunas, sanitarios públicos bajo tribunas, cabina de transmisión, boletería y cantina.

Por su parte, en el sector refaccionado, estará el vestuario para árbitros, sanitarios públicos, enfermería, área auxiliar y depósito.

Cabe destacar que esta obra incluye también muebles bajo mesadas y armarios fijos, artefactos de cocina, provisión de matafuegos contra incendio, vereda pública, cisterna y torre tanque; iluminación exterior y cerco perimetral.

FOTO 2: Sector del acceso principal y de oficinas del estadio de Defensores del Rosario.

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

LFF: LOS RESULTADOS DE LA FECHA 18 DEL TORNEO DE PRIMERA B 2025

Sep 28, 2025 reddeportiva
Fútbol

LA FECHA 18 DEL TORNEO DE LA PRIMERA B DE LA LFF

Sep 26, 2025 reddeportiva
Fútbol

Fútbol Juvenil: San Martín obtuvo  el Trofeo Challenger – Zona Norte

Sep 23, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Banco Formosa

Banco Formosa refuerza la digitalización con foco en seguridad

29 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

El gobernador Insfrán inaugurará las obras del Club  Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario

29 de septiembre de 2025 reddeportiva
Rugby

GANO CAZA Y PESCA, PERDIÓ AGUARÁ

28 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN CAYÓ POR 4-1 ANTE CIUDAD DE BOLÍVAR

28 de septiembre de 2025 reddeportiva