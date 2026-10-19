De la misma participaron delegaciones de 29 instituciones de toda la provincia.

Este viernes 16, desde las 9:30 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se hizo presente en la final provincial de Atletismo Adaptado Sub 18 de los Juegos Evita Formoseños, que se desarrolló en la pista de atletismo del Centro de Educación Física y de Alto Rendimiento (CEF) N°1 de la ciudad capital.

De la misma participaron delegaciones de 29 instituciones de toda la provincia.

Al respecto, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, conversó con AGENFOR y dijo que “fue una sorpresa para la comunidad” la visita del Gobernador

“Tenemos más de 330 atletas con aproximadamente, 90 acompañantes de toda la provincia, instituciones educativas, Ministerio de la Comunidad, Consejería de Capacidades, centros privados, absolutamente todos y todas incluidos”, indicó.

La jornada de este viernes fue de doble turno y, luego, se dirigirán a la “fiesta de los Juegos Evita Formoseños” que será en el salón del Club Aguará e incluirá elección de reina y rey, música en vivo, bailes y cotillón.

“Tenemos una buena fiesta preparada, como todos los años, en el Club Aguará, a quienes agradezco por prestarnos el salón”, expresó.

Del mismo modo, el sábado por la mañana, visitarán el Parque Acuático luego de desayunar.

“Tenemos que valorar el momento que nosotros pasamos acá. Son buenos momentos de alegría, de felicidad, de inclusión”, remarcó.

Y diferenció a la gestión nacional que, el pasado jueves, “hizo todo lo posible para no dar quórum para no tratar las partidas de discapacidad”, mientras que “nosotros, tenemos una idea totalmente diferente, sin agresión, sin policías, sin barricadas”.

“Se pudo ver al Gobernador bajar, caminar, saludar por toda la pista con los chicos. Creo que somos totalmente diferentes y es lo que tenemos que trabajar para que a nivel nacional volver a tener un gobierno federal que se ocupe absolutamente de todos”, manifestó.

Y lamentó que el Gobierno de Javier Milei sea capaz de desfinanciar la discapacidad, los remedios oncológicos y “abandonar a nuestros adultos mayores, era obvio que con el deporte también iba a pasar”.

En ese sentido, Romay puso en valor la decisión política de Insfrán de crear los Juegos Evita Formoseños, en junio de 2024, cuando se desarrolló el Torneo de la Amistad en la localidad de Pozo del Tigre.

“Para toda la comunidad del deporte social, comunitario y federado de la provincia es sumamente importante ese anuncio porque esa decisión política se traduce en todo esto: recursos humanos, recursos económicos, integración, inclusión; la provincia de Formosa tiene más de 20 años de superávit fiscal, pero con absolutamente todo incluido”, cerró

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