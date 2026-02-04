El Gobernador presenció la Copa de Desarrollo de Triatlón y apoyó el Campeonato Suramericano

Este domingo 1 de febrero, por la mañana, la ciudad de Formosa fue sede de la Copa Regional de Desarrollo World Triathlon y la X Copa Argentina de Triatlón “Vuelta Fermoza”, evento que contó con la presencia del gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, quien además apoyó la realización del próximo Campeonato Suramericano que será el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

La competencia se desarrolló en el Paseo Costanero, estuvo destinada a atletas Junior, Sub 23 Elite y Elite y tuvo como flamante campeona en la categoría Damas Elite a la formoseña Estefanía Díaz.

Vale recordar, también que, camino a la gran jornada, se llevó a cabo un campamento para atletas y entrenadores, instancia de formación y entrenamiento previo a la gran cita, formando parte de ella deportistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay.

Al respecto, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), el arquitecto Edgar Pérez, puso en valor este evento internacional que congregó a atletas de ocho países y expresó estar “muy contento” por la presencia del Gobernador en la competencia.

“Para nosotros es, primero, un respaldo y un reconocimiento a todo lo que significa la organización de un evento de este tipo, que vuelve a poner a Formosa en el contexto internacional para organizar una competencia de este nivel; y también por toda la infraestructura y la inversión pública, elogiada por todos los atletas y entrenadores que nos han visitado, esto es orgullo del Modelo Formoseño”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario destacó el “excelente” nivel de competencia y el campeonato de una formoseña en la Copa Regional porque “habla de que el trabajo desde la iniciación y el acompañamiento del Estado da resultados en lo deportivo, social y comunitario”.

Pérez también resaltó el trabajo mancomunado de las diferentes instituciones gubernamentales para garantizar la logística y seguridad y dijo que es “parte de la política publica que el gobernador Insfrán le imprime a su gestión”.

“Este hecho hoy no es casual, tener el acompañamiento de varias instituciones, el IAS, la Secretaría de Deportes, la Policía, el área de salud, por cualquier contingencia, la Prefectura también, para la seguridad en el río”, detalló.

Y es reconocer, además, que “Formosa ya hace unos años recibió la categoría de un estadio de triatlón que este lugar se está compitiendo, en muy pocas partes del mundo se logra esto”.

“También un reconocimiento a la dirigencia local, que hoy un formoseño es el presidente de la Federación Argentina de Triatlón de la Confederación Sudamericana de Triatlón, el compañero Orlando Arauz, que permite que los formoseños podamos disfrutar de este evento; y la red de medios que hace que en vivo se pueda estar siguiendo las instancias de todo el mundo por streaming”, añadió.

En otro orden, el titular del IAS precisó que fueron más de 120 los competidores que participaron de esta instancia y consideró que son “atletas de élite que vinieron representando a países; y que les va a permitir a esta competencia alcanzar puntos para, por qué no, pensar su participación en las próximas Olimpiadas”.

Sobre el final, valoró esta competencia, sobre todo, “en estos momentos donde están castigando a todo el deporte en la Argentina, por falta de políticas nacionales”, pero, aseguró, “desde Formosa se le da el respaldo a todos los países que vienen con su atleta a participar, al deporte argentino, al formoseño”.

“Esto nos hace pensar en un futuro muy promisorio, recibir competencias de este nivel aquí en Formosa, y recibir también el elogio y el reconocimiento de personas que recorren el mundo con este deporte, es sentir ese orgullo de escuchar de su voz, por tanto, y mucho que se hace en Formosa”, cerró.

Fuente y foto : AGENFOR