El gran Hugo Porta, el más grande del rugby argentino

Hugo Porta nació el 11 de septiembre de 1951 y es considerado el mejor apertura de la historia del rugby argentino. A los tres años fue llevado por su padre al club Banco Nación, donde debutó en Primera en 1970 y consiguió una de sus primeras alegrías en este deporte, el ascenso. Además, se dio el gran gusto de salir campeón en 1986 y 1989. FOTO: Entre 1996 y 1999 fue ministro del Deporte de la Argentina, y visitó Formosa, en esa ocasión fue entrevistado por el periodista deportivo Alfredo Dominguez.

Su debut en Los Pumas fue el 10 de octubre de 1971 en el Carrasco Polo Club de Montevideo ante Chile, en el marco del Campeonato Sudamericano. Entre sus grandes actuaciones se destacan la de 1977 ante Francia, que visitaba nuestro país, serie que es recordada por su dureza y por el duelo de pateadores que Hugo mantuvo con Jean Michel Aguirre, fullback y estrella del equipo galo, para sellar el primer empate de la historia ante Les Bleus.

En 1982 se consagra como el héroe de Sudamérica XV ante los Springboks marcando todos los tantos de una de las victorias (21-12) más grandes de la historia del rugby argentino. En 1985, y con los All Blacks como rivales de turno, fue el encargado de sumar todos los puntos argentinos en el empate en 21. Ese año también fue elegido como el mejor apertura del mundo.

En 1987 forma parte del plantel Puma que disputa la primera Copa del Mundo en Nueva Zelanda, pero el mal rendimiento del equipo lo sumerge en una profunda depresión que lo mantiene alejado de la selección por dos años. Su último partido con la celeste blanca fue el 10 de noviembre de 1990, ante Escocia en Murrayfield, cuando debió salir lesionado a los 20 minutos.

Porta lució la camiseta de Los Pumas en 65 oportunidades (45 como capitán), apoyó 12 tries y convirtió 116 penales, 27 drops y 87 conversiones. Los periodistas argentinos lo galardonaron con el Olimpia de Plata cinco veces: 1975, 1977, 1978, 1980 y 1982, y 1985 recibió el Olimpia de Oro. Además, fue Premio Konex en 1980 y 1990, entre otros premios recibidos.

En 1991 fue nombrado embajador en Sudáfrica, y también fue secretario de deportes de la Nación. Actualmente es el presidente de la Fundación Laureus (www.fundacionlaureus.org.ar) y en 1997 fue incluido entre los primeros miembros del Rugby Hall of Fame.

Hugo Porta, un referente del rugby argentino, por siempre.