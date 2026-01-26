El intendente Jofré entregó premios a participantes del “Open Arena”

El “Parque Arenas” fue escenario este sábado de las instancias finales en distintas disciplinas deportivas que formaron parte de la 1° edición del certamen “Open Arena”, un evento organizado por la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo, de la comuna capitalina que contó con una gran concurrencia.

El intendente Jorge Jofré se acercó al predio para disfrutar de las competencias y participó de la premiación a los ganadores de los torneos de rugby five de playa, hockey de arena, fútbol y beach vóley. Acompañaron al Jefe Comunal, la secretaria de Acción Social, Paula Cattàneo; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Rodrigo Portocarrero; la concejal Malena Gamarra y miembros del equipo de trabajo de la Municipalidad.

Al respecto, el director de Deportes, Guillermo Ovelar, manifestó: “En esta primera edición del ‘Open Arena’ contamos con la participación de 25 equipos de rugby en las distintas categorías (juveniles, masculino y femenino), 14 equipos de hockey, alrededor de 20 duplas en la competencia de beach vóley y 8 equipos de fútbol”.

“El fin de semana pasado dimos inicio al certamen y este sábado se disputaron las semifinales y finales. En simultáneo, además, se realizaron actividades recreativas náuticas, como los paseos en piragua en inmediaciones de la playa del ‘Parque Arenas’, precisó el funcionario.

Además, Ovelar celebró que “hubo una gran convocatoria, no solo de participantes en las distintas disciplinas, sino también de familias y grupos de amigos que vinieron a disfrutar de la playa, incluida mucha gente del interior de la provincia que se sumó a las actividades recreativas y deportivas. Este evento, que tuvo un gran éxito, se instalará en el calendario y tendrá más ediciones”.