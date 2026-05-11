El intendente Jofre firmó la escritura del terreno del Club de Rugby y Hockey “Chajá”

Este lunes por la mañana, en el Salón de Intendencia, el intendente Jorge Jofré realizó la firma de la escritura traslativa de dominio del terreno del Club de Rugby y Hockey “Chajá”, dando por finalizado este importante trámite administrativo iniciado en la Municipalidad de la ciudad de Formosa y en una jornada que quedará incorporada a la historia del club.

La firma se realizó con la presencia del escribano adscripto del Registro Notarial N° 30, Esc. Miguel Vera, el Presidente del Club, Sebastián Diez y el miembro de la comisión, Cesar Carballo.

Durante el encuentro, representantes del club, compartieron con el jefe comunal la importancia de este paso administrativo y simbólico, especialmente en un año muy importante para la institución, que en noviembre celebrará sus 40 años de vida.

En ese marco, las autoridades de Chajá hicieron entrega al intendente de una camiseta conmemorativa por el aniversario del club, como gesto de reconocimiento y cercanía institucional. Por su parte, Jofré entregó la bandera de la ciudad, destacando el valor de las instituciones deportivas como espacios de formación, pertenencia y encuentro comunitario.

Chajá Rugby y Hockey Club forma parte de la historia deportiva de Formosa. De acuerdo con sus propios canales institucionales, la entidad reconoce como fecha de origen el 17 de noviembre de 1986. Además, integra el mapa de clubes que sostienen la práctica del rugby y el hockey en la ciudad, junto a otras instituciones que alojan a niños, jóvenes y familias en torno al deporte, la disciplina y la vida comunitaria.

Desde el Municipio se remarcó que la regularización dominial de instituciones sociales y deportivas no constituye solamente un trámite formal, sino una herramienta concreta para fortalecer a los clubes, ordenar su desarrollo y dar previsibilidad a proyectos que tienen impacto directo en la comunidad.

Cuatro décadas de trabajo, esfuerzo dirigencial, formación deportiva y compromiso comunitario encuentran en este paso una señal de reconocimiento y consolidación.

Finalmente, desde la Municipalidad se ratificó el compromiso de seguir acompañando a las instituciones que, con vocación social y sentido de pertenencia, contribuyen todos los días a fortalecer el tejido comunitario de la ciudad de Formosa.