El intendente Jofré recibió a jugadores  de la Escuelita de Futsal del 2 de Abril

Durante el encuentro mostraron los trofeos obtenidos y agradecieron el acompañamiento que reciben para sostener las actividades deportivas.

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré recibió la visita de pequeños que forman parte de la Escuelita de Futsal del barrio 2 de Abril, quienes acudieron acompañados por su entrenador y sus padres (FOTO).

Durante el encuentro mostraron los trofeos obtenidos y agradecieron el acompañamiento que reciben para sostener las actividades deportivas.

La escuela comenzó hace casi un año y medio con 15 chicos. Con el paso de los meses se fueron incorporando nuevos jugadores y, a la par, creció el grupo de familias que participa y colabora con la propuesta.

“Estoy feliz de poder recibirlos y compartir con ustedes algo que los llena de orgullo: los trofeos que consiguieron con esfuerzo, compromiso y mucho trabajo”, dijo Jofré.

“Felicitaciones a todos los pequeños deportistas del barrio 2 de Abril. Sigan disfrutando, aprendiendo y soñando dentro de una cancha. Desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando estos espacios que forman, contienen y unen a nuestras familias”, les dijo Jofré a los niños.

Uno de los organizadores recordó que desde los primeros tiempos encontraron personas dispuestas a darles una mano y que ese respaldo contribuyó al crecimiento de la escuela.

También puso el acento en el papel de las familias, que acompañan a los chicos dentro y fuera de la cancha.

“Tenemos un grupo de padres que son incondicionales, trabajadores, apoyan siempre”, expresó. Padres, madres, abuelos y tíos forman parte de ese acompañamiento y están presentes en los encuentros y en las actividades necesarias para sostener el espacio.

El dirigente resumió ese espíritu al señalar que “uno solo no puede hacer nada solo”, y explicó que los resultados conseguidos son fruto del trabajo compartido entre quienes conducen la escuela, los chicos y sus familias.

La visita a la Municipalidad tuvo precisamente ese sentido: que los pequeños pudieran mostrar los trofeos alcanzados con esfuerzo y compartirlos con quienes los vienen acompañando.

Los dirigentes y familiares aprovecharon también el encuentro para agradecer la colaboración que reciben del municipio.

La Escuela de Futsal del barrio 2 de Abril reúne así a niños y familias alrededor del deporte, con una experiencia que nació con un grupo reducido y fue creciendo a partir del trabajo comunitario y el acompañamiento sostenido.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas