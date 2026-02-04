El intendente Jofré recibió a niños de la Escuelita de Futbol del San Agustín

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, recibió a un grupo de niños y niñas, que integran a Escuelita de Futbol de barrio San Agustín, con quienes compartió una amena charla sobre el desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias que realizan.

Durante la visita, los pequeños compartieron su experiencia en la escuelita, donde practican fútbol, destacando la importancia de contar con espacios que promuevan la actividad física, el compañerismo y valores como el respeto y el trabajo en equipo.

En un gesto de agradecimiento, los niños hicieron entrega de un obsequio al intendente Jofré, como muestra de cariño y reconocimiento por el acompañamiento y el apoyo a las iniciativas deportivas barriales.

El intendente celebró el encuentro y remarcó la importancia de seguir impulsando políticas que fomenten el deporte infantil y juvenil.

“Me entregaron un presente que recibí con mucha emoción, en nombre de todos los que creemos que el deporte es una herramienta para cuidar y acompañar a nuestros chicos”, dijo el Intendente respecto al obsequio recibido y resaltó su “apoyo y reconocimiento a los vecinos y vecinas que hace más de veinte años levantaron y cuidaron esta canchita, son ellos quienes demuestran que cuando el barrio se organiza, el juego se convierte en comunidad y futuro”.