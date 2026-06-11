El intendente Jorge Jofré recibió al subcampeón  internacional de judo inclusivo Guillermo Valdovinos

En un emotivo encuentro que subraya el impacto de las políticas de inclusión en el deporte local, el intendente de la ciudad de Formosa, ingeniero Jorge Jofré, recibió en su despacho al destacado judoca Guillermo Valdovinos. El joven deportista formoseño acaba de consagrarse subcampeón en el prestigioso certamen «Argentina Open e Internacional de Judo Inclusivo 2026», un logro que sitúa a la provincia en lo más alto de la disciplina a nivel regional.

Valdovinos, quien entrena en el Dojo del Sindicato Vial de Formosa, alcanzó el segundo puesto en la categoría Judo Down (hasta 60 kilogramos). El campeonato se disputó en el Complejo Polideportivo Vicegobernador Alberto Balestrini, ubicado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, y contó con la participación de delegaciones de elite de Argentina, Brasil y Uruguay.

El podio de la categoría reflejó un notable protagonismo de la región, quedando el primer lugar para el neuquino Dylan Aparicio y el tercer puesto para Ramón Altamirano, oriundo de la localidad formoseña de Pirané.

Durante la recepción, Jofré felicitó personalmente al atleta y ratificó el compromiso de su gestión con el financiamiento y acompañamiento de las carreras deportivas locales. El viaje y la preparación del subcampeón fueron posibles gracias a un esfuerzo coordinado entre el municipio capitalino, su entorno familiar y su comunidad de amigos.

Valdovinos es, además, un histórico integrante de los Talleres Superarte, un espacio de contención y desarrollo que depende directamente de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad.

Al respecto, la directora del área, Silvana Giménez, destacó al judoca como un auténtico «ícono» del programa debido a su constancia y autonomía. Asimismo, ponderó el rol de la Secretaría de Acción Social, liderada por Paula Cattáneo, en el sostenimiento de estas herramientas públicas orientadas a derribar barreras y garantizar que la discapacidad no sea un impedimento para el desarrollo de proyectos de vida plenos y felices.

FOTO: El intendente Jorge Jofré junto al judoca Guillermo Valdovinos.