El judo formoseño, protagonista  en «El Deporte en la Memoria»

Una nueva entrega del prestigioso ciclo conducido por el periodista deportivo Alfredo Domínguez se emitirá este sábado a las 19 (con repetición el domingo a las 16) a través de las pantallas de Canal 3 de Formosa. En esta ocasión, el programa propone un viaje íntimo y generacional por el judo provincial de la mano de dos invitados de lujo: el profesor Mariano Mobilio y su hija, la joven atleta Mariana.

Dos generaciones unidas por la misma pasión. Mariano Mobilio: El emblemático ex competidor que hoy vuelca toda su sabiduría técnica y valores en su rol de entrenador.

Mariana Mobilio: Una de las realidades más brillantes del deporte nacional, quien viene de cosechar grandes éxitos en el exterior, incluyendo una destacada actuación en el reciente Panamericano de Lima (Perú).

Un encuentro con historia y rigor periodístico: La entrevista promete ser un espacio de profunda emotividad y análisis. Alfredo Domínguez, cronista que ha seguido de cerca la evolución de Mariano desde sus inicios en la etapa infantil, dialogará con estos dos auténticos embajadores del deporte formoseño. Será una oportunidad inigualable para escuchar a dos figuras descollantes charlando con un profesional caracterizado por su seriedad, respeto y trayectoria en el medio.

FOTO: Mariano y Mariana Mobilio en un pasaje de la entrevista concedida al periodista Alfredo Domínguez.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas