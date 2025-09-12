Polideportivo

EL MAGNIFICÓ POLIDEPORTIVO DE SAN MARTIN 2 SE LLAMA EZEQUIEL PALACIOS

Porreddeportiva

Sep 11, 2025

 

Ezequiel Palacios, figura de la selección argentina de vóley y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, agradeció al gobernador Gildo Insfrán por la concreción en San Martín 2 (Departamento Patiño- 368 kilómetros de la capital de Formosa), su localidad natal, del imponente Polideportivo Municipal (FOTO 1) que lleva su nombre.

“Hola a todos, soy Ezequiel Palacios (FOTO 2) y estoy súper feliz porque en este momento se está inaugurando el Polideportivo en San Martín 2. Lo que empezó siendo un sueño, hoy es una realidad”, destacó el jugador que actualmente juega en el Montpellier UC de Francia.

En un video que se proyectó durante la inauguración llevada a cabo este martes 9, “Pala” expresó su agradecimiento al gobernador Insfrán y “a todas las personas que hicieron esto posible. El pueblo de San Martín 2, mi familia y yo estamos profundamente agradecidos”.

“Muchas gracias, doctor Insfrán por su compromiso y por haber cumplido con su palabra. El hecho de que usted haya decidido que esa infraestructura lleve mi nombre es un honor inmenso para mí”, subrayó.

Y cerró con un mensaje hacia sus compueblanos: “A todos los sanmartinianos, disfrútenlo, tomen este lugar como un espacio de formación y aprendizaje y nos estaremos viendo pronto para organizar un partido de vóley. Hasta luego”.

Cabe resaltar que, al encabezar la ceremonia de inauguración de la obra deportiva, el gobernador Insfrán remarcó: “Vinimos a cumplir la promesa que le hicimos a Ezequiel, un emblema del deporte formoseño en el mundo, y a su papá, con este magnífico Polideportivo para que todos los niños, jóvenes y adultos de la localidad puedan practicar múltiples deportes”.

“Como Ezequiel, debemos siempre mantener la humildad y no olvidar de dónde venimos, y así vamos a saber a dónde queremos ir”, enfatizó.

 

 

 

 

Por reddeportiva

