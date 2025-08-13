Boxeo

EL MEJOR BOXEO AMATEUR DE LA REGIÓN ESTUVO EN MONTE CASEROS

Porreddeportiva

Ago 13, 2025

 

Fin de semana a puro boxeo en la ciudad de Monte Caseros. Se disputó entre el sábado y domingo el torneo Regional de Mayores Varones de Box clasificatorio para el Nacional.

El evento se realizó en el corsódromo Paso de los Hijos, de la ciudad del Sur de la provincia y mostró un muy buen marco de público, a pesar de la baja temperatura.

El mismo fue organizado por la Municipalidad de Monte Caseros y contó con la presencia de 25 boxeadores inscriptos de las provincias del Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.

En este regional, donde se pudo ver un nivel óptimo en los protagonistas y muy buenas peleas que fue del paladar del numeroso público, se consagraron los siguientes campeones que lograron su pasaporte para la competencia Nacional, que por el momento no tiene una sede confirmada. FOTO: El formoseño Nicolás Hermosí junto al técnico Alberto Salas, ambos irán al Nacional.

Los clasificados al Nacional

En 49 kg el campeón es Nicolás Hermosi (Fsa).

En 52 kg Natanael Gómez (Chaco).

En 56 kg Josías Moreno (Chaco).

En 60 kg Gastón Ortega (Corrientes).

En 64 kg Román Cañete (Misiones).

En 69 kg Néstor Paniagua (Misiones).

En 75 kg Alexis Torres (Chaco).

En 81 kg Juan Torres (Corrientes).

En 91 kg Juan Prieto (Corrientes).

En +91 kg Maximiliano Rojas (Corrientes).

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Boxeo

SEBASTIÁN HERMOSÍ IRÁ AL NACIONAL DE RÍO GALLEGOS

Ago 12, 2025 reddeportiva
Boxeo

La Secretaría de Deportes entregó elementos de boxeo en Las Lomitas

Jul 21, 2025 reddeportiva
Boxeo

EN PIRANÉ EL BOXEO AMATEUR FEDERADO VOLVIÓ  CON MUCHAS PELEAS Y BUENA CONVOCATORIA

Jun 14, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

SOL DE AMERICA IRÁ HASTA SANTA FE PARA MEDIR AL SPORTIVO LAS PAREJAS

14 de agosto de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN HARÁ UNA ARRIESGADA VISITA A DOUGLAS DE PERGAMINO

14 de agosto de 2025 reddeportiva
Rugby

RUGBY: EDUARDO “LOCO” ROSSI

13 de agosto de 2025 reddeportiva
Boxeo

EL MEJOR BOXEO AMATEUR DE LA REGIÓN ESTUVO EN MONTE CASEROS

13 de agosto de 2025 reddeportiva