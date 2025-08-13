EL MEJOR BOXEO AMATEUR DE LA REGIÓN ESTUVO EN MONTE CASEROS

Fin de semana a puro boxeo en la ciudad de Monte Caseros. Se disputó entre el sábado y domingo el torneo Regional de Mayores Varones de Box clasificatorio para el Nacional.

El evento se realizó en el corsódromo Paso de los Hijos, de la ciudad del Sur de la provincia y mostró un muy buen marco de público, a pesar de la baja temperatura.

El mismo fue organizado por la Municipalidad de Monte Caseros y contó con la presencia de 25 boxeadores inscriptos de las provincias del Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes.

En este regional, donde se pudo ver un nivel óptimo en los protagonistas y muy buenas peleas que fue del paladar del numeroso público, se consagraron los siguientes campeones que lograron su pasaporte para la competencia Nacional, que por el momento no tiene una sede confirmada. FOTO: El formoseño Nicolás Hermosí junto al técnico Alberto Salas, ambos irán al Nacional.

Los clasificados al Nacional

En 49 kg el campeón es Nicolás Hermosi (Fsa).

En 52 kg Natanael Gómez (Chaco).

En 56 kg Josías Moreno (Chaco).

En 60 kg Gastón Ortega (Corrientes).

En 64 kg Román Cañete (Misiones).

En 69 kg Néstor Paniagua (Misiones).

En 75 kg Alexis Torres (Chaco).

En 81 kg Juan Torres (Corrientes).

En 91 kg Juan Prieto (Corrientes).

En +91 kg Maximiliano Rojas (Corrientes).