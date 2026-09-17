EL MUNICIPIO INAUGURÓ UN PLAYÓN  POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO NAMQOM

En el marco de un nuevo despliegue del programa territorial “Muni en tu barrio”, la Municipalidad de Formosa consolidó una intervención urbana integral de 2.700 metros cuadrados en el barrio Namqom. La jornada, orientada a descentralizar los servicios públicos y profundizar el vínculo con los vecinos, culminó con la inauguración de una moderna plaza saludable y un playón polideportivo de última generación.

La obra civil fue proyectada bajo un enfoque de desarrollo comunitario e inclusión social. El espacio recuperado cuenta ahora con veredas conectivas, senderos peatonales, mobiliario urbano renovado y juegos saludables diseñados para la recreación y la medicina preventiva. Asimismo, se optimizó la infraestructura lumínica mediante la instalación de un sistema integrado de tecnología LED y cartelería vial para garantizar la seguridad perimetral de los concurrentes.

Desde las áreas técnicas del Municipio que conduce el ingeniero Jorge Jofré destacaron que el nuevo complejo polideportivo está pensado estratégicamente para maximizar la práctica de diversas disciplinas recreativas y federadas. Esta puesta en valor no solo moderniza la trama urbana del sector, sino que provee a las familias de Namqom de una plataforma segura para el esparcimiento al aire libre, la actividad física formal y el fortalecimiento del tejido social.

FOTO: Los pequeños del barrio Namqom en la capital formoseña dieron rienda suelta al placer de jugar al fútbol en el flamante playón polideportivo.

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