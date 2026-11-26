El boxeo formoseño vuelve a celebrar en lo más alto. El púgil nacido en Formosa, Junior Zarate, ratificó su gran presente deportivo al defender con éxito su título Latino mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al venezolano Dioskar Romero, en el combate estelar disputado en la Federación Argentina de Box (FAB), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con el temple y la garra que caracterizan al representante de nuestra provincia, Zárate supo sobreponerse a un arranque exigente ante la mayor envergadura del rival. A partir de la mitad del pleito, el formoseño achicó los espacios, impuso su ritmo y conectó las manos más claras para adueñarse de las acciones y sellar un contundente triunfo por decisión unánime, con tres tarjetas idénticas de 97-93.

De esta manera, el boxeador de Formosa completa un año invicto con dos sólidas victorias y mantiene intacto el sueño de volver a pelear por el cinturón mundialista de la categoría.

FOTO: Junior Zarate gran referente del boxeo formoseño.

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