EL PANORAMA DE LA FECHA 13 DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A
La decimotercera fecha del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se completará este sábado con el partido que protagonizarán los representativos de San José Obrero y 1° de Mayo. El choque entre los vecinos de la zona sur de la ciudad, se cumplirá desde las 15:30, en la cancha del Club San Lorenzo. A continuación los marcadores definitivos de los nueves cotejos que se cumplieron el viernes
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Resultados de la fecha 13
Chacra 8 (8)- Villa Jardín (0)
Inter del barrio Obrero (1)- Avellaneda (1)
Deportivo Tatané (3)- Libertad del Eva Perón (1)
Fontana (1)- Defensores de Herradura (0)
Defensores del Rosario (3)- Defensores de Evita (1)
8 de Diciembre (0)- Estudiantes de San Francico (0)
San Agustín (0)- Municipal de Laishí (3)
San Martín (3)- San Lorenzo (1)
Estrellas de Laishí (2)- Sol de América (4)
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FOTO: Sol de América logró un valioso triunfo sobre Estrellas de Laishí.