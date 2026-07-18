La decimotercera fecha del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se completará este sábado con el partido que protagonizarán los representativos de San José Obrero y 1° de Mayo. El choque entre los vecinos de la zona sur de la ciudad, se cumplirá desde las 15:30, en la cancha del Club San Lorenzo. A continuación los marcadores definitivos de los nueves cotejos que se cumplieron el viernes

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Resultados de la fecha 13

Chacra 8 (8)- Villa Jardín (0)

Inter del barrio Obrero (1)- Avellaneda (1)

Deportivo Tatané (3)- Libertad del Eva Perón (1)

Fontana (1)- Defensores de Herradura (0)

Defensores del Rosario (3)- Defensores de Evita (1)

8 de Diciembre (0)- Estudiantes de San Francico (0)

San Agustín (0)- Municipal de Laishí (3)

San Martín (3)- San Lorenzo (1)

Estrellas de Laishí (2)- Sol de América (4)

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FOTO: Sol de América logró un valioso triunfo sobre Estrellas de Laishí.

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