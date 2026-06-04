EL PANORAMA DE LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA A

Este miércoles de disputaron cuatro encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Para completar la jornada falta regularizar el cruce entre Estrellas de Laishí y Avellaneda. A continuación, los nueve marcadores definitivos anotados entre el martes y hoy.
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Resultados fecha 7
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Martes 2 de Junio
Cancha del Club Fontana
Fontana 0- San José Obrero 1
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Cancha del Club Defensores de Evita
Chacra 8 1 – Municipal de Laishí 0
Defensores de Evita 4- San Lorenzo 0
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Cancha del Club San Martín
San Martín 5- Inter 1
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Cancha del Club Sol de América
Sol de América 1- Libertad del barrio Eva Perón 0
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Miércoles 3 de Junio
Cancha del Club 8 de Diciembre
Villa Jardín 2- Defensores de Herradura 4
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Cancha del Club 8 de Diciembre
8 de Diciembre 0- 1° de Mayo 1
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Cancha del Club Defensores del Rosario
Defensores del Rosario 2- Estudiantes 1
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Cancha de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda (postergado)
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Cancha del Club Sargento Rivarola
Deportivo Tatané 0- San Agustín 1
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FOTO: Una postal del juego en que 1° de Mayo se impuso en calidad de visitante a 8 de Diciembre por 1-0.