Fútbol

EL PANORAMA DE LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA A

Porreddeportiva

Jun 4, 2026

 

 

Este miércoles de disputaron cuatro encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Para completar la jornada falta regularizar el cruce entre Estrellas de Laishí y Avellaneda. A continuación, los nueve marcadores definitivos anotados entre el martes y hoy.

 

 

Resultados fecha 7

Martes 2 de Junio

Cancha del Club Fontana

Fontana 0- San José Obrero 1

Cancha del Club Defensores de Evita

Chacra 8 1 – Municipal de Laishí 0

Defensores de Evita 4- San Lorenzo 0

Cancha del Club San Martín

San Martín 5- Inter 1

Cancha del Club Sol de América

Sol de América 1- Libertad del barrio Eva Perón 0

Miércoles 3 de Junio

Cancha del Club 8 de Diciembre

Villa Jardín 2- Defensores de Herradura 4

Cancha del Club 8 de Diciembre

8 de Diciembre 0- 1° de Mayo 1

Cancha del Club Defensores del Rosario

Defensores del Rosario 2- Estudiantes 1

Cancha de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda (postergado)

Cancha del Club Sargento Rivarola

Deportivo Tatané 0- San Agustín 1

 

FOTO: Una postal del juego en que 1° de Mayo se impuso en calidad de visitante a 8 de Diciembre por 1-0.

 

 

 

 

Por reddeportiva

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