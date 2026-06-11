EL PANORAMA DE LA ZONA  2 DEL TORNEO FEDERAL A

El Consejo Federal de la AFA confirmó el cronograma para la decimotercera jornada de la Zona 2 del Torneo Federal A, una fecha que se perfila como una auténtica «bisagra» para las aspiraciones de los representantes formoseños en su camino hacia el ascenso. La expectativa en la provincia es máxima. Con una paridad absoluta en la cima del grupo, San Martín y Sol de América saldrán a la cancha este domingo en simultáneo con un objetivo idéntico: asaltar el liderazgo del campeonato.

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El «Solense» recibe al líder Bartolomé Mitre

En el barrio San Miguel y alrededores no se habla de otra cosa. Sol de América (19) afrontará una verdadera final en su propia casa cuando reciba al puntero de la zona, Bartolomé Mitre de Posadas (21).

El elenco dirigido por la dupla técnica local Omar Larrosa- Ricardo Parola sabe que una victoria no solo significará bajar al líder, sino también superarlo en la tabla de posiciones en esta recta decisiva de la Fase Clasificatoria. El encuentro contará con el arbitraje del cordobés Mariano Correa.

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Domingo 14 de Junio

Sol de América vs. Bartolomé Mitre (Misiones)

Horario: 15:30

Estadio: Club Sol de América – Lote 34 (Formosa)

Árbitro: Mariano Sebastián Correa (Córdoba)

Asistentes: Mariano Sebastián Viale y Ángel Esteban Ayala (Corrientes)

Cuarto Árbitro: Rodrigo Edgardo López (Resistencia)

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La «Franja» va por el golpe en Corrientes

Por su parte, San Martín de Formosa (20) tendrá una dura parada como visitante en Corrientes. El «Franjeado», que marcha como escolta inmediato a un solo punto de la cima, se medirá ante un necesitado Boca Unidos (12) en el estadio Leoncio Benítez.

Para el conjunto del barrio San Francisco, el choque en la capital correntina representa la oportunidad perfecta para revalidar su gran presente futbolístico y traerse tres puntos de oro que lo sostengan en lo más alto del fútbol regional.

Las acciones estarán controladas por una cuaterna íntegramente tucumana, encabezada por Nelson Bejas.

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Domingo 14 de Junio

Boca Unidos de Corrientes vs. San Martín de Formosa

Horario: 15:30

Estadio: Leoncio Benítez (Corrientes)

Árbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán)

Asistentes: José Daniel Ponce y Agustín Martos (Tucumán)

Cuarto Árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)

FOTO: Plena confianza en el campamento de Sol de América de cara al cruce con el líder Bartolomé Mitre de Posadas.