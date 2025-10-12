El Porvenir campeón de la máxima categoría del Futsal AFA

En un Polideportivo Policial repleto de público, El Porvenir se coronó campeón de la categoría Élite del Futsal AFA, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol, tras superar por 5-3 a Camioneros en los penales.

Maximiliano Navarrete y Mathías Ortiz -ambos por duplicado- convirtieron los goles para el Verde y el Albinegro, respectivamente en el tiempo regular. Dirigieron correctamente las acciones Javier Cardozo (árbitro 1) y Nelson Salinas (árbitro 2).

Al respecto, Adán Cano, presidente del departamento del Futsal AFA Formosa, y encargado de entregar los trofeos a los finalistas, manifestó: «Les hago llegar las felicitaciones del titular de la LFF, Ing. Jorge Jofré, ya que fue una final a la altura de las expectativas de los fanáticos, quienes acompañaron respetuosamente a sus equipos».