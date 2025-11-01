EL PRESIDENTE DE LA LFF EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Menoría se emitirá este sábado a las 19, por la señal de Canal 3 de Formosa. En la oportunidad el invitado es el presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), ingeniero Jorge Jofré.

El dirigente hace referencia a su reciente reelección al frente de la LFF por un periodo de tres años, también se refiere a la relación con la dirigencia de los clubes locales, la Federación Formoseña de Fútbol, y el Consejo Federal de la AFA. También habla sobre los trabajos que se realizan en el estadio Don Antonio Romero gracias al apoyo del gobierno provincial, y el deseo del regreso de la Copa Argentina.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez.

FOTO: Un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana por la señal del canal provincial.