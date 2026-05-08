El presidente de la UAR llegará a Formosa para respaldar el crecimiento del rugby local

Félix Páez Molina arribará a la provincia el próximo 21 de mayo. El encuentro busca federalizar la gestión nacional y reconocer a la Unión de Rugby de Formosa como una de las de mayor crecimiento en el país.

En un hecho de fuerte impacto institucional, la Unión de Rugby de Formosa (URF) confirmó que el próximo 21 de mayo recibirá la visita oficial del presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Félix Páez Molina. El máximo dirigente del rugby nacional llegará acompañado por miembros de su Comisión Directiva, en lo que representa un claro gesto de descentralización y apoyo a las uniones provinciales.

La llegada de la cúpula de la UAR no es casual. Responde a una política de gestión que busca fortalecer el vínculo con el interior bajo una mirada federal e integradora.

En este contexto, Formosa se ha destacado como un caso de éxito: tras una gestión planificada y articulada con sus clubes, la URF cerró el año 2025 posicionada como una de las instituciones con mayor crecimiento porcentual a nivel nacional.

Agenda y desarrollo regional

Durante su estadía, Páez Molina mantendrá una serie de reuniones clave con dirigentes locales para conocer de primera mano la realidad operativa y deportiva de los clubes formoseños. El objetivo central es potenciar el rugby de base, motor fundamental para el desarrollo del deporte en la región.

Además, el encuentro tendrá un alcance regional, ya que se prevé la participación de referentes del NEA. Esta integración busca consolidar un bloque de cooperación que permita mejorar la competencia y la infraestructura en todo el norte argentino.

Un respaldo estratégico

Desde la URF calificaron la visita como un «hecho de gran relevancia». En un comunicado oficial, la entidad destacó que la presencia de Páez Molina ratifica el rumbo estratégico adoptado por la actual conducción provincial y refuerza el compromiso de seguir apostando por un crecimiento sostenido. Con esta visita, Formosa se coloca en el centro de la escena del rugby nacional, transformando lo que alguna vez fue un proyecto de crecimiento en una realidad consolidada que hoy cuenta con el aval y el seguimiento directo de la Unión Argentina de Rugby.

FOTO: El titular de la URF Luis Scribano ya había adelantado la novedad en oportunidad de la entrevista concedida al periodista deportivo Alfredo Domínguez en el programa Red Deportiva Regional que se emite por el Canal 3 de Formosa.