El Provincial de Básquet encendió los motores en la Zona Interior

El Polideportivo de Laguna Blanca fue el epicentro de la acción. Tras un intenso fin de semana de competencia, los diez equipos del certamen ya hicieron su debut oficial. Este lunes se jugará en el estadio Centenario de la capital la tercera fecha de la Zona Capital.

La Federación Formoseña de Básquetbol (FFB) puso en marcha la Zona Interior del Torneo Provincial de Mayores con una doble jornada vibrante en Laguna Blanca. Con cinco equipos en cancha y cuatro partidos de alto voltaje, el certamen mostró un gran nivel competitivo y paridad en el juego.

Sábado: Dominio clorindense y festejo local

La actividad comenzó el sábado por la tarde-noche con una demostración de poderío por parte de Argentinos del Norte de Clorinda, que no dio opciones a Unión Central de Comandante Fontana y lo venció con un contundente 98 a 53.

Más tarde, el cierre de la primera jornada estuvo a cargo del anfitrión. En un duelo ajustado que se definió en los últimos segundos, Laguna Blanca hizo valer su localía y derrotó a Tres Lagunas por 67 a 63, desatando el festejo del público presente.

Domingo: Revancha y debut ganador

La acción se reanudó el domingo por la mañana para completar la fecha. Unión Central de Fontana logró recuperarse rápidamente de la derrota inicial y mostró una cara totalmente distinta al vencer a Tres Lagunas por un holgado 77 a 43.

En el cierre de la ventana, Ciudad de Clorinda tuvo un debut ideal. Con una defensa sólida y mucha efectividad, superó al local Laguna Blanca por 66 a 39, confirmando que los equipos de la «Segunda Ciudad» llegan como serios candidatos al título.

Panorama General

Con la finalización de estos encuentros, el Torneo Provincial completó el estreno de sus 10 protagonistas. Divididos en dos zonas geográficas (Capital e Interior), el certamen busca integrar al básquet de toda la provincia bajo un formato competitivo que ya empezó a dar que hablar.

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Fecha 3 y 4 Zona Capital

Este lunes se disputarán dos compromisos correspondientes a la fecha 3 de la Zona Capital del Provincial de Básquetbol. En tanto que el miércoles 29 se jugarán un par de encuentros por la fecha 4. Ambas jornadas se cumplirán en el estadio Centenario.

A continuación, la programación.

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FOTO 1: Formación de Argentinos del Norte de Clorinda que participa en la Zona Interior del Provincial de Básquetbol.

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FOTO 2: La programación de las fechas 3 y 4 de la Zona Capital.