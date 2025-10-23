EL PROVINCIAL DE BOXEO JUVENIL MOSTRÓ A MUY BUENOS VALORES

Con notable éxito se desarrolló en el estadio cubierto del club 8 de Diciembre, en el lote 15 bis, en la capital provincial, el provincial de boxeo juvenil masculino y femenino Sub 16, correspondiente a los Juegos Formoseños Evita 2025. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes de la Provincia, y la responsabilidad de la fiscalización estuvo bajo la órbita de la Federación Formoseña de Box.

Participaron jóvenes promesas del deporte de los puños de cuatro gimnasios: Salas Box y Gero Box (Pirané), La Cobra Box y Dani Box (Las Lomitas). El acto de premiación contó con la presencia del secretario de Deportes Mario Romay.

Las autoridades de la Federación que estuvieron trabajando en todos los detalles del provincial, fueron: Jorge Luis Zarza (presidente de la FFB), fiscales generales: Walter Belotto y Dilma Nélida Mareco, árbitro: Doctor Johnny Monges, jueces: Rocío del Pilar, Nicolás Solalinde y Balbino Ortiz, locución: César Waldemar Pérez, médico: Doctor Mario Mauriño, y utilería: SITRAMF.

Campeones y subcampeones

Varones

Hasta 53kg: Campeón: Raúl Rojas (Gimnasio Dani Box- Las Lomitas) y sub campeón: Miqueas Ocampos (Gimnasio La Cobra Box- Las Lomitas).

Hasta 60 kg: Campeón: Alfredo Torres (Gimnasio La Cobra Box) y subcampeón: Julián Galeano (Gimnasio Dani Box).

Hasta 64 kg: Campeón: Fabián Álvarez (Salas Box- Pirané).

Hasta 70 kg: Campeón: Valentín Salinas (Gimnasio Gero Box- Pirané) y subcampeón: Lucas Ocampo (Gimnasio La Cobra Box).

Hasta 82 kg: Campeón: Matías Molina (Gimnasio La Cobra Box)

Mujeres

Hasta 60 kg: Campeona: Brenda Villaba (Gimnasio La Cobra).

Hasta 66 kg: Campeona Erika Falcón (La Cobra Box).

FOTO 1: El provincial de boxeo Sub 17 ratificó que siguen surgiendo muy buenos valores en distintas categorías.

FOTO 2: Integrantes de la Federación que estuvieron trabajando en la fiscalización del provincial de boxeo.