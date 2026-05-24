EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA PONE PRIMERA: AGUARÁ DE FORMOSA VISITA HOY A TARAGUY

Este sábado 23 de mayo, el Torneo Regional del NEA levanta el telón de su 26ª edición con una fisonomía renovada. Bajo una estructura de competencia que promete máxima intensidad desde el kick-off, las uniones de Nordeste, Misiones y Formosa —con la siempre competitiva presencia de los clubes paraguayos— inician la carrera por el trono regional. El equipo de Aguará de Formosa debutará en la capital correntina frente al local Taraguy.

Un sistema de competencia sin margen de error

La organización ha pateado el tablero con un formato de dos fases quirúrgicas. En esta primera etapa, diez equipos se medirán durante nueve jornadas con un objetivo claro: clasificar entre los ocho mejores. Quienes logren el pasaporte continuarán en la lucha por el título en la Zona Campeonato, buscando un lugar en la postemporada.

Por el contrario, los dos equipos que cierren la tabla al finalizar esta ronda sufrirán el rigor del sistema y deberán revalidar su lugar en el certamen de Ascenso, enfrentándose a los representantes emergentes de las uniones provinciales.

La cartelera del debut: Clásicos y choques de estilos

La jornada inaugural presenta duelos de alto voltaje que marcarán el termómetro de lo que vendrá:

Duelo en Asunción: El CURDA recibirá en su reducto a Aranduroga. Un choque de «pesados» donde el rigor físico y la obtención en las formaciones fijas serán las claves para abrir el marcador.

El Clásico de Resistencia: En la capital chaqueña, CURNE y Sixty reeditarán uno de los duelos más vibrantes del litoral. La jerarquía de los «Universitarios» frente al empuje de los «Decanos» garantiza un trámite de hacha y tiza.

En el «Cuervo»: Taraguy será anfitrión de Aguará. Los correntinos buscarán imponer su ritmo dinámico ante un conjunto formoseño que siempre propone una batalla táctica en los puntos de encuentro (rucks).

San José vs. Regatas: Los «Bulldogs» paraguayos se miden ante el siempre ordenado Regatas Resistencia, en un duelo de pronóstico reservado.

El cierre de la fecha llegará el domingo 24, cuando San Patricio reciba en Corrientes a CAPRI de Posadas, un enfrentamiento entre dos equipos que apuestan al juego desplegado y la velocidad de sus backs.

Horarios y preliminares

La acción comenzará temprano con los equipos de Intermedia, división clave para el recambio y la profundidad de los planteles superiores. Los encuentros de la categoría reserva iniciarán a las 14:00 hs, sirviendo de antesala para el plato principal de Primera División, programado mayoritariamente para las 16:00 hs.

La ovalada ya está en el aire. Comienza una temporada donde cada punto de bonus y cada tackle defensivo valdrán oro de cara a la permanencia en la élite del rugby del Nordeste Argentino.