El Seven de Todos»: el rugby formoseño   se prepara para una gran fiesta en Chajá

La Unión de Rugby de Formosa (URF) confirmó el inicio oficial de la temporada de juego reducido con la realización de su tradicional certamen institucional: el Seven URF 2026, que este año lleva el lema «El Seven de Todos».

La cita tendrá lugar los próximos sábado 21 y domingo 22 de noviembre en las instalaciones del Chajá Rugby y Hockey Club, institución encargada de la organización de esta edición.

El torneo promete ser un punto de encuentro para toda la familia del rugby provincial, ya que contará con la participación de los clubes locales y equipos invitados de la región. Más allá de la competencia deportiva, desde la organización destacaron que el objetivo central es fomentar la integración, la camaradería y fortalecer los lazos entre las distintas instituciones.

Cronograma de competencia

La actividad en cancha se dividirá en dos jornadas intensas para abarcar a las principales categorías:

Sábado 21 de noviembre: Será el turno de la categoría Primera Masculino, donde los planteles superiores buscarán quedarse con el título en el arranque del circuito.

Domingo 22 de noviembre: La acción continuará con los encuentros correspondientes a Juveniles Masculinos y Primera Femenino, cerrando el fin de semana a puro rugby.

Inscripciones abiertas

Los clubes y equipos interesados en sumarse a la competencia ya pueden realizar sus consultas y confirmar su participación comunicándose a los siguientes teléfonos de contacto habilitados por la organización: 3704 077430 o 3704 292356.

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