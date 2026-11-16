16 de noviembre de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Historias relacionadas

IMG-20261112-WA0031

Chajá hizo historia: campeón del Regional del NEA y apuesta al crecimiento del rugby formoseño

reddeportiva 12 de noviembre de 2026 0
Messenger_creation_9E225560-E3F9-499D-8BE7-6D94DD25AC73

CURNE CAMPEÓN DEL TORNEO REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

reddeportiva 8 de noviembre de 2026 0
Messenger_creation_2C4B307F-EE10-4FD5-AC7C-3697013E67AE

Todo listo en Taragüy para conocer a los  campeones del Regional de Rugby del NEA

reddeportiva 7 de noviembre de 2026 0

Te pueden interesar

IMG-20261115-WA0061

Jofré encabezó la entrega de premios en la gran fiesta del fútbol de veteranos

reddeportiva 15 de noviembre de 2026 0
Messenger_creation_407FD804-3B52-4CBC-A8A9-0F7EFE725058

El Seven de Todos»: el rugby formoseño   se prepara para una gran fiesta en Chajá

reddeportiva 15 de noviembre de 2026 0
Messenger_creation_18358143-78A8-4276-BCDA-5C95D00BC762

Darío Di Martino recibió a los campeones  sudamericanos de fútbol de veteranos

reddeportiva 15 de noviembre de 2026 0
Messenger_creation_51CF740C-EA70-41BD-8832-C18D3F9E9CD7

Municipal de Laishí es finalista de la Región Litoral  Norte y clasificó al Torneo Argentino del Interior

reddeportiva 15 de noviembre de 2026 0