El taekwondo de Formosa viaja en el tiempo: Julio César Melgarejo evoca los orígenes de la disciplina en «El Deporte en la Memoria»

La señal de Canal 3 se convertirá este fin de semana en un espacio de estricta justicia histórica para el deporte regional . El programa «El Deporte en la Memoria», conducido por el periodista Alfredo Domínguez, presentará una emisión dedicada a los cimientos de las artes marciales en la provincia .

El invitado central será el maestro Julio César Melgarejo, 4° Dan de Taekwondo ITF y uno de los pioneros indiscutidos de la disciplina en el territorio formoseño. El envío se emitirá el sábado a las 19, con una réplica fijada para el domingo a las 16.

La propuesta promete no solo nostalgia, sino un documento histórico de alto valor para comprender el desarrollo institucional del deporte local.

Testigo directo de la era fundacional

La relevancia de Melgarejo en el mapa deportivo formoseño se remonta a la década de 1970. En aquellos años de expansión global del arte marcial coreano, el hoy maestro formó parte de la entidad madre que nucleó a los primeros practicantes locales.

Aquella estructura respondía directamente a la línea fundacional del General Choi Hong Hi (9° Dan), creador del taekwondo. A través del relato en primera persona, el entrevistado rescatará del olvido los nombres, los recintos y los desafíos logísticos que marcaron la consolidación de un estilo de vida que hoy practican cientos de jóvenes en la provincia.

Un diálogo respaldado por la historia

El valor agregado de esta emisión radica en la química y el conocimiento mutuo entre el entrevistador y el agasajado. Alfredo Domínguez, cronista de larga trayectoria en el periodismo deportivo local, sigue de cerca la carrera de Melgarejo desde 1986.

Esa complicidad profesional de cuatro décadas garantiza una entrevista profunda, alejada del casete y rica en matices técnicos e históricos

.»El Deporte en la Memoria» ratifica así su vigencia como el archivo audiovisual vivo del esfuerzo deportivo formoseño, ofreciendo una cita imperdible para la comunidad del taekwondo y para los amantes de las grandes biografías locales.

FOTO: Julio César Melgarejo y Alfredo Domínguez en pasaje del programa El Deporte en la Memoria.