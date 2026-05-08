El «Taninero» derrotó a Estudiantes por 73-70 y se adueñó del liderato en soledad del Provincial de Básquetbol Mayores

En el marco de la cuarta fecha de la primera fase de la Zona Capital, el Estadio de Sarmiento fue el escenario de un verdadero espectáculo basquetbolístico. En un cruce que prometía paridad absoluta por la condición de invictos de ambos conjuntos, el local logró prevalecer en los segundos finales para desatar el festejo de su parcialidad. El provincial es organizado por la Federación Formoseña de Básquetbol (FFBB) que preside Mario Romay, y en el cual participan diez equipos, cinco en la Zona Capital, e igual cantidad en la Zona Interior.

El encuentro respondió con creces a la expectativa previa. Ante un marco de público imponente que le dio el color necesario a un duelo de estas características, Sarmiento y Estudiantes batallaron punto a punto durante gran parte del trámite. La intensidad defensiva y el nerviosismo propio de lo que había en juego marcaron el ritmo de un partido que recién encontró resolución sobre el cierre.

La clave estuvo en la frialdad del conjunto «taninero» para encarar el último minuto. Con una renta de cuatro unidades lograda en las posesiones finales, el local supo sostener la ventaja pese a los embates de un Estudiantes que nunca bajó los brazos pero que no logró revertir la historia.

Con este resultado, Sarmiento da un paso de gigante en la Zona Capital, quedando virtualmente como el máximo aspirante a cerrar el fixture en la cima de la tabla. Por su parte, el «Pincha» resignó su invicto, aunque demostró estar a la altura de los candidatos en este certamen provincial.

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FOTO: Un pasaje del partido que Sarmiento y Estudiantes sostuvieron ante un buen marco de aficionados en el estadio de San Martín y Salta, en el barrio San Martín, en la capital formoseña-