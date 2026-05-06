Voleibol

El Torneo Apertura de Vóley no detiene su marcha: así continua la séptima fecha

Porreddeportiva

May 6, 2026

 

La Asociación Capitalina de Vóley confirmó la hoja de ruta para la continuidad del certamen local. Los encuentros se disputarán entre este miércoles y el sábado en diversas sedes de la ciudad. El vóley capitalino ingresa en una instancia sumamente atrayente . Tras un inicio de temporada vibrante, la Asociación Capitalina de Vóley (ACV) anunció la programación oficial para completar la séptima fecha del Torneo Apertura. La actividad, que se extenderá hasta el próximo sábado, promete duelos de alto voltaje tanto en las categorías formativas como en las divisiones de mayores.

La programación

Foto 1: Equipo de Guemes en la categoría Sub 14 Femenino que derrotó a el Ciclón Vóley por 2-0, por la séptima fecha.

FOTO 2: Formación de Ciclón Vóley en Sub 14 posando en la cancha del Instituto de Formación Docente en la noche del martes.

 

 

 

 

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