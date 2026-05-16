El Torneo Integración URF-URP define su podio en una jornada de gala para el rugby provincial

El rugby del provincial se viste de fiesta este sábado para el cierre del Torneo Integración, el certamen binacional impulsado por la Unión de Rugby de Formosa (URF) y la Unión de Rugby del Paraguay (URP). En un duelo que promete intensidad y mística, Aguará Rugby Club y Formosa XV se verán las caras para dirimir el tercer puesto de una competencia que ha logrado consolidar el intercambio deportivo en la región. Los equipos paraguayos que dirimirán el titulo son: CURDA y San José, ambos de la ciudad de Asunción.

El escenario será la cancha principal del «Zorro» formoseño, donde a partir de las 16:30 hs comenzará a rodar la guinda. El encuentro representa mucho más que un lugar en el podio: es la culminación de un proyecto que nació con la premisa de fortalecer la competencia local y servir como plataforma de despegue hacia los desafíos nacionales.

Los equipos: Preparación vs. Identidad

Aguará llega a esta instancia con la mira puesta en el horizonte del Regional NEA. Para el club anfitrión, este partido es una pieza clave en el engranaje de su preparación, permitiéndole aceitar sistemas de juego y dar rodaje a un plantel que busca protagonismo en la máxima cita del rugby zonal.

En la vereda de enfrente estará Formosa XV, el combinado que se ha convertido en el corazón del torneo. Integrado por jugadores de diversos clubes de la provincia, este equipo representa la unión y el compromiso del rugby formoseño bajo una misma bandera. Se aguarda una importante asistencia de público en el estadio de la avenida Néstor Kirchner al 3900, en la capital formoseña.