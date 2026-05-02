El vice Eber Solís recibió a los campeones de  artes marciales que triunfan en el exterior

El vicegobernador Eber Solís encabezó un encuentro con Enzo Vicente, Máximo Acosta y Carlos Ibarra, jóvenes atletas que posicionan a la provincia de Formosa en la élite del deporte de contacto a nivel internacional. En una mañana marcada por el reconocimiento al talento local, el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, recibió al multicampeón de artes marciales Enzo Vicente, quien recientemente alcanzó una victoria consagratoria en el WGP 85 celebrado en Brasil. Vicente, apodado en el ambiente como el «Pibe Highlight», se destacó como el único representante argentino en esta edición, logrando un triunfo contundente ante el local Luan Striker que lo catapultó al Top 10 del ranking regional.

Durante la reunión, Solís destacó que estos logros son el resultado de un modelo provincial que prioriza la inclusión y el desarrollo integral de la juventud. «Es un orgullo verlos crecer y triunfar; son un claro ejemplo de esfuerzo y disciplina que inspira a toda nuestra comunidad», subrayó el mandatario al referirse a la proyección de los atletas.

Semillero de campeones.

El encuentro también contó con la presencia de dos promesas del deporte formoseño: Carlos Ibarra (11 años): Campeón mundial de taekwondo y actual campeón sudamericano de kickboxing. Máximo Acosta (10 años): Quien ya se ubica entre los mejores siete peleadores de América en su categoría de kickboxing.

La gestión provincial reafirmó su compromiso de seguir acompañando con recursos y apoyo logístico a cada deportista que, con sacrificio, eleva el nombre de Formosa en los escenarios más exigentes del mundo.

FOTO: El vice gobernador de Formosa, Eber Solís, junto a los deportistas que se destacaron en las artes marciales.