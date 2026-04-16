Polideportivo

EL VICE GOBERNADOR EBER SOLIS JUNTO A JÓVENES AJEDRECISTAS

Porreddeportiva

Abr 16, 2026

 

El vicegobernador Eber Solís recibió a los jóvenes ajedrecistas que representaron con éxito a Formosa en el Campeonato Argentino de Ajedrez Infantil y Juvenil (CAM 2026). El certamen, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez (FAA) y Ajedrez Martelli, se llevó a cabo del 2 al 5 de abril en la localidad de Villa Martelli, Buenos Aires.

Durante el encuentro, realizado este miércoles 15, Solís felicitó personalmente a Benicio Agüero, Milagros Fernández, Iván Rojas y Leandro Sandoval, quienes integraron la delegación provincial junto a Bianca Gaette y Thiago Chamorro Acevedo (FOTO). El torneo reunió a más de 400 exponentes del «juego ciencia» de todo el país. “Nos llena de orgullo saber que, además de sumar una valiosa experiencia frente a los mejores del país, lograron destacarse alcanzando lugares en el podio nacional”, destacó el vicegobernador.

Durante la reunión, los protagonistas compartieron una charla enriquecedora sobre sus vivencias en la competencia y los desafíos que proyectan para sus carreras. Asimismo, Solís puso en valor la disciplina por su capacidad para fomentar el aprendizaje, la concentración y el desarrollo de habilidades cognitivas.

“Los alentamos a seguir persiguiendo sus sueños, apostando siempre a la educación como herramienta fundamental para el futuro”, aseveró. Finalmente, el funcionario invitó a niños y jóvenes a sumarse a las Escuelas de Ajedrez en Red FSA, calificándolas como espacios esenciales para el crecimiento personal. “¡Gracias por su visita y por representar tan bien a Formosa!”, concluyó.

 

 

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