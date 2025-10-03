El vicegobernador Solís se reunió con  referentes deportivos de Las Lomitas

Durante la jornada mantuvo diferentes encuentros con dirigentes, referentes y jugadores de la localidad para abordar proyectos, requerimientos y ratificar el constante apoyo del Gobierno de Formosa al desarrollo del fútbol masculino y femenino en todo el territorio provincial. FOTO 1: El vicegobernador Eber Solís junto a la dirigencia del fútbol lomitense

Este jueves 2, el vicegobernador Eber Solís estuvo en la localidad de Las Lomitas (Departamento Patiño). Allí se reunió con la Asociación de Veteranos de Fútbol de Las Lomitas, en la Casa de la Solidaridad y también con el equipo femenino de fútbol que participará del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”.

Al respecto, Aldo Miranda, vicepresidente de la Liga de Fútbol de Las Lomitas, indicó que “fue una charla muy linda y muy agradable”, precisando que “le presentamos una propuesta, como siempre están apoyándonos y seguro otra vez lo van a hacer”.

En este sentido, manifestaron sus requerimientos en materia de deportes y destacaron que el Vicegobernador “siempre nos escucha y cumple”.

Por su parte, Ramón Chaparro del Club Sarmiento de Las Lomitas, señaló que “le presentamos al Vicegobernador un proyecto de parte de la Asociación de Veteranos”, destacando que “el fin de semana que viene tenemos un torneo provincial a nivel selección en la localidad de Laguna Yema y el Vicegobernador nos ha confirmado que la selección de Veteranos de Las Lomitas ya cuenta con el transporte para el traslado”.

Y resaltó que de la reunión participaron diversos dirigentes del sector del deporte local y calificó que “el encuentro fue muy lindo”.

Finalmente, Silvestre Juárez presidente del Club 1° de Mayo de Las Lomitas, consideró que “se viene algo lindo para el club y el fútbol de primera porque le hicimos unas peticiones y él se comprometió a gestionar ante nuestro gobernador Gildo Insfrán”.

Asimismo, expresó que “el Gobernador está haciendo muchísimo por el deporte formoseño y eso se ve y es hermoso”.

Por eso, subrayó que “vemos las inauguraciones en toda la provincia y sabemos que todos los deportistas tenemos esa misma intención de salir adelante”, contando con el apoyo del Gobierno provincial.

Equipo femenino

Por otra parte, el vicegobernador Solís se reunió con el equipo femenino de Las Lomitas que representará al pueblo en el Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, que se realizará en la ciudad de Clorinda, el 10, 11 y 12 de octubre.

Sobre esto, Andrea Yamila, del club La Juve, comentó que se están preparando para el torneo femenino “Copa Gildo Insfrán”, ya que “habrá muy buen nivel de competencia”.

Y remarcó que “la previa se vive con mucho entusiasmo y se trabaja día a día para seguir creciendo en el fútbol femenino”, sobre todo, afirmó “cuando hay acompañamiento del Estado provincial que está presente”.

Por eso, estamos “agradecidas con el Gobernador y al Vicegobernador que siempre están acompañando al fútbol femenino y a todos los deportes”.

FOTO 2: Equipo que representará a Las Lomitas en el provincial de fútbol femenino a jugarse en Clorinda.