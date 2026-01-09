ELECCIONES EN LA FAB, FORMOSA EN LA NÓMINA DE LAS HABILITADAS

La Federación Argentina de Boxeo (FAB) tendrá elecciones el viernes 6 de febrero, oportunidad en que se elegirán las autoridades del ente rector del pugilismo nacional. El doctor Luis Arturo Doffi (FOTO) actual presidente, confirmó que irá por un nuevo periodo, en tanto que Roberto Rilo (vice CMB en America Latina) lo hará por la oposición.

El presidente de la Federación Correntina de Boxeo (FCB) y vice de la FAB, Cristián Martínez, confirmó que acompañará a Doffi en la lista que además incluye a importantes referentes del deporte de los puños de las distintas regiones del país. El acto eleccionario acapara la atención del mundo boxístico en el primer tramo del 2026.

Martínez señaló que están en condiciones de emitir sus votos, los representantes de las distintas federaciones provinciales, y de los clubes directamente afiliados a la FAB. La Federación Formoseña de Boxeo que preside Jorge Zarza aparece en la nómina de las habilitadas para votar.

En los últimos días también se supo que el neuquino Rubén Tapia expresó su deseo de buscar la presidencia de la FAB. Por ahora la actividad es intensa en la sede de la FAB en Castro Barros 75, en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina