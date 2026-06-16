Elvis Pineda fue convocado a la Selección Argentina Juvenil de Fútbol Playa

El fútbol playa formoseño continúa cosechando importantes logros a nivel nacional. En esta oportunidad, el joven arquero Elvis Pineda, jugador del Club San Martín de Formosa, fue convocado nuevamente para integrar la Selección Argentina Juvenil Sub 20.

El deportista se encuentra entrenando en el predio que la AFA posee en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde permanecerá hasta el próximo 18 de junio trabajando junto al plantel nacional y al cuerpo técnico, en una experiencia de gran valor para su formación deportiva.

La convocatoria llega luego de una destacada temporada para Pineda, quien recientemente se consagró campeón del Nacional Zona Norte de Fútbol Playa defendiendo los colores del conjunto franjeado, consolidándose como una de las grandes promesas de la disciplina.

Este nuevo reconocimiento refleja el crecimiento sostenido que viene teniendo la actividad en Formosa desde el año 2019, con importantes resultados en competencias de fuste y una constante proyección de jóvenes talentos hacia los seleccionados argentinos.

Asimismo, el apoyo institucional del presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, y de los dirigentes de los clubes, han sido fundamental para fortalecer el desarrollo y la promoción del fútbol playa en la provincia y brindar nuevas oportunidades a los deportistas formoseños.

Esta citación representa un nuevo orgullo para el deporte provincial y confirma el gran presente que atraviesa el fútbol playa formoseño, consolidándose como una disciplina en constante expansión y con presencia en los máximos escenarios del país.

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