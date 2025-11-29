Polideportivo

EMILCE MIMÍ SOSA ES LA INVITADA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Nov 29, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 17, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, la invitada es la ex jugadora internacional de voleibol, la ibarreteña Emilce Mimí Sosa. FOTO: Emilce Sosa y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana por el canal provincial.

Será un buen momento para ver y escuchar a una de las glorias del deporte provincial, Sosa quien se destacó en el atletismo, fútbol, finalmente encontró en el voleibol la posibilidad de trascender, jugando en clubes de Córdoba, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, además de Rumanía y Brasil. Con la selección nacional, y en la posición de central, fue figura del equipo que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Tras su retiro, decidió volver a Formosa, donde actualmente se desempeña como entrenadora del plantel principal de voleibol femenino en el Club 8 de Diciembre, y despunta su pasión por el balompié, vistiendo los colores de Fontana en el certamen de la Liga Formoseña de Fútbol.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce a la perfección la trayectoria de la destacada figura deportiva. La cita, es este sábado a las 19 por la pantalla del Canal 3, con repetición el domingo a las 16.

 

 

 

 

