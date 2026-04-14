Fútbol

En Clorinda, 1º de Mayo y 8 de Diciembre cierran los cuartos del Federativo

Porreddeportiva

Abr 14, 2026

 

Esta tarde de martes se completará la fase de cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026. En el estadio del Club Juventud de Clorinda, el local 1º de Mayo recibirá a 8 de Diciembre (Laguna Blanca) a partir de las 19:45.

Este duelo, previsto originalmente para el domingo, fue postergado debido a las lluvias que afectaron a toda la provincia. En el partido de ida, disputado en Laguna Blanca, el triunfo fue para 8 de Diciembre por 3-1.

El ganador de esta serie completará el cuadro de semifinales, donde ya esperan Estrellas de Laishí, Libertad de Clorinda y Deportivo Itatí de Pirané. Cabe destacar que el campeón del certamen obtendrá el boleto para la próxima edición del Torneo Regional Amateur del Consejo Federal de la AFA.

Resultados de los partidos de vuelta (Cuartos de Final):

Estrellas de Laishí 2 – Instituto de Villa 213 0 (Global: 4-1)

Libertad de Clorinda 2 – 24 de Junio de Buena Vista 0 (Global: 5-2) J

Juventud de Ibarreta 0 – Itatí de Pirané 2 (Global: 0-3)

FOTO: Equipo de 1º de Mayo que buscará dar el batacazo frente a 8 de Diciembre de Laguna Blanca y avanzar a la próxima fase.

 

 

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