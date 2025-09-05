En el Cincuentenario se realizó la apertura oficial de las Olimpíadas Deportivas 2025

Este jueves 4, el Gobierno de Formosa realizó la apertura oficial de la segunda edición de las Olimpíadas Deportivas 2025 “Mes del Empleado Público”, a desarrollarse del 5 al 25 de septiembre. Por la tarde se concretó su lanzamiento en el Estadio Cincuentenario, estuvieron presentes autoridades provinciales y candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) para las elecciones del 26 de octubre. FOTO 1: Una vista del acto inaugural de las Olimpiadas Deportivas 2025.

El arquitecto Edgar Pérez, administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), brindó detalles de esta competencia, enfatizando que “esperamos que esta segunda edición sea también un éxito”, así como la anterior.

Según indicó, “hay más de 4.600 inscriptos y con más de 75 reparticiones públicas que han permitido que todos presenten su lista de buena fe para participar en las 12 disciplinas deportivas”

Y agregó que todo estará finalizando con un asado de premiación, “donde más allá de los trofeos y las copas, lo importante es llevarse la alegría de haber participado de esto que es un desafío que el gobernador Gildo Insfrán nos invita a todos como servidores públicos a celebrar en esta oportunidad”, subrayó.

El funcionario, por otro lado, se refirió al contexto que vive la Argentina, “donde claramente el Gobierno nacional y sus políticas han atacado y siguen atacando permanentemente al Estado buscando denigrar el trabajo de los empleados públicos. El Modelo Formoseño, en cambio, le muestra a todo el país que hay otra forma de hacer política, de gestionar lo público”.

Para lograr así “el crecimiento armónico de la provincia con el superávit fiscal”, el cual robusteció “es con la gente adentro”.

Mes cargado de actividades

Por su parte, Mario Romay, secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, sostuvo que “estamos felices porque se ha superado más del doble de participantes en todos los deportes, pero principalmente en el fútbol”, tanto masculino como femenino.

“El mes de septiembre será cargado de mucho trabajo” para el área, pero, no obstante, ello, “estas Olimpíadas son un espacio, a la vez, para encontrarnos con todos nuestros compañeros y compañeras de labor diaria, cada uno en su área y rol dentro del Estado provincial”, subrayó.

Luego, avanzó en señalar que serán utilizados diversos escenarios locales, como AMEIAS, Estadios Cincuentenario y Centenario, Club San Martín, Polideportivo Policial, la Mutual Policial, entre otros.

Y agregó, en ese sentido, que “por la gran cantidad de participantes, para la logística se organizaron varios grupos de trabajo”, resaltando especialmente “la infraestructura deportiva” con la que se cuenta en la ciudad capital.

La intención, “es congeniar varios grupos de trabajo conjuntamente con el IAS para el 28 de septiembre terminar las Olimpíadas”, ya que, además de esto, señaló que se están disputando comunión

El que dialogó con AGENFOR fue Fabián Cáceres, quien resaltó la importancia del lanzamiento de estas Olimpíadas Deportivas 2025. También expresó que este tipo de actividad busca promover el encuentro entre “compañeros y compañeras de trabajo”, quienes “a través del deporte tendrán una comunión para acercarse mucho más. No solamente en sus lugares de trabajo, sino también en una cancha, ya sea jugando fútbol de salón, vóley, básquet y distintas actividades que por supuesto nos acercará mucho más”.

Por todo lo expuesto, el actual funcionario municipal aseguró que para él es “un placer participar de este lanzamiento y también las finales provinciales de los Juegos Evita Formoseños.

FOTO : Fabián Cáceres candidato del justicialismo para las elecciones del 26 de octubre.