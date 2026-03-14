EN EL DEPORTE EN LA MEMORÍA POR CANAL 3 RECORDAMOS A 13 DE JUNIO DE PIRANÉ

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria, se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, la producción ha decidido rendir un homenaje al Club 13 de Junio de Pirané, que a fines de los 90´ y principio del 2000, dejó una gratísima impresión en los torneos organizados por el Consejo Federal de la AFA. FOTO 1: Lucio Arce, Alfredo Domínguez y Germán Mendoza, en el estudio del canal provincial.

El comentarista radial Germán Mendoza, y el relator Lucio Arce, fueron testigos privilegiados de esa época de gloria del club piranense, y cuentan en primera persona, las vivencias y anécdotas registradas en las coberturas realizadas en las distintas temporadas. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez.

FOTO 2: Promoción del programa que saldrá al aire este fin de semana por el Canal 3 de Formosa.