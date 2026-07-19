EN LA B GANÓ PATRIA Y ES CADA VEZ MÁS PUNTERO
Se jugaron ocho cotejos este sábado por la octava fecha del Torneo de Primera División B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). En el juego más importante de la programación, en la cancha del Club Defensores del Rosario, Sportivo Patria derrotó a Katrina por 2-1, suma 22 unidades, y logró estirar a cinco la distancia de sus más inmediatos perseguidores. A continuación todos los resultados.
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Fecha 8 de la categoría B
Katrina 1- Sportivo Patria 2
Juventud Unida 1- Estrada 9
Platense 1- República Argentina 5
El Fortín 1- Antenor Gauna 3
6 de Enero 0- Garrido 3
Sargento Rivarola 3- Domingo Savio 1
Juniors 2- Unión del Divino Niño 1
17 de Agosto 1- 17 de Agosto 1
Independiente Fontana 4- Fátima 0 (jugado el viernes 17)
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El Lunes 21
En Villa Escolar: 15: Deportivo Merlo- Atlético Rivadavia
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FOTO: Patria volvió a festejar, esta vez en la cancha del Club Defensores del Rosario. El equipo dirigido por Juan Carlos Hermosí manda en la cima de la clasificación de la B.